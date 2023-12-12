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Главные новости 12 декабря
09:30 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

За окном светло, а в доме полумрак: По каким адресам в Кишиневе отключат электричество 12 декабря

Premier Energy сообщает об отключениях 12 декабря 2023 года.

Ботаника:

— бул. Дачия 49/6 в период 08:15 — 16:15.

— ул. Гренобле 145A в период 08:15 — 16:15.

Буюканы:

— ул. Алуниш 2−12, 7−9, Бисеричий 1−5, 2−16, переулок Бисеричий 10, Драгомирна 36, Хумулешть 15−23, 18−24, Порумбреле 2, 14−50, Рошиорь 15−63, 20−86 в период 11:00—17:00.

Рышкановка:

— Московский проспект 3/2 в период 09:00—13:00.

— Московский проспект 5/2 в период 13:00—17:00.

Чеканы:

— ул. М. Дрэган 2/1, 2/1A, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, Вадул луй Водэ 72, 74, 76, 78, 78/2, 80, В. Вэрзару 3, 5/2 в период 09:05—12:00.

— ул. Думбравей 2−14, 3−15, 15/1, 21−27 в период 14:10—16:30.

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