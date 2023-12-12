09:56 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
По всей республике вновь изменили режим работы АГНКС
В связи с резким похолоданием время работы газовых заправок сократили еще на три часа.
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Ранее мы сообщали, что в период холодов метановые заправки начали работать с 06:00 до 15:00. Однако, по информации «Худудгазтаъминот», в связи с резким понижением температуры воздуха по всей стране режим работы АГНКС вновь изменился.
«С 12 сентября внесены изменения в режим работы АГНКС: с 6:00 до 12:00. Эти меры носят временный характер и применяются при резком понижении температуры», — говорится в сообщении.
В ведомстве также призвали граждан своевременно оплачивать услуги за поставку природного газа, а также использовать газовое оборудование только для основных нужд и при выходе из дома максимально отключать отопительное оборудование.