11:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru
РусГидро установило еще две зарядные станции для электромобилей во Владивостоке
Сразу две новые ЭЗС энергокомпании появились на ул. Гоголя.
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РусГидро установило еще две зарядные станции для электромобилей во Владивостоке, на ул. Гоголя. Всего в Приморье работают 75 зарядок РусГидро, из них 31 в дальневосточной столице.
В планах РусГидро на 2024 год установка зарядных станций в центре города, на 100-летии, Эгершельде, Первореченском, БАМе, Чуркине, Русском острове, а также в пригороде на Океанской, Сахарном Ключе, в Трудовом и других местах в зависимости от возможности размещения и наличия свободной мощности.
Стартовав в 2019 году в Приморье, электрозарядная сеть РусГидро вышла за пределы Дальнего Востока и расширилась до более 250 станций на территории 37 регионов России. Ежемесячно на них совершается порядка 13 тысяч зарядных сессий.