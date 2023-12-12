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11:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

РусГидро установило еще две зарядные станции для электромобилей во Владивостоке

Сразу две новые ЭЗС энергокомпании появились на ул. Гоголя.

Источник: PrimaMedia.ru

РусГидро установило еще две зарядные станции для электромобилей во Владивостоке, на ул. Гоголя. Всего в Приморье работают 75 зарядок РусГидро, из них 31 в дальневосточной столице.

В планах РусГидро на 2024 год установка зарядных станций в центре города, на 100-летии, Эгершельде, Первореченском, БАМе, Чуркине, Русском острове, а также в пригороде на Океанской, Сахарном Ключе, в Трудовом и других местах в зависимости от возможности размещения и наличия свободной мощности.

Стартовав в 2019 году в Приморье, электрозарядная сеть РусГидро вышла за пределы Дальнего Востока и расширилась до более 250 станций на территории 37 регионов России. Ежемесячно на них совершается порядка 13 тысяч зарядных сессий.

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