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10:18 (мск), источник: АиФ Воронеж

В Воронеже стартовал отбор квартир, используемых в качестве ПВР

Администрация города предлагает предоставить в аренду жилое помещение.

В Воронеже стартовал отбор квартир, используемых в качестве пунктов для временного размещения вынужденных переселенцев, сообщает пресс-служба городской администрации.

Возможность оказать поддержку населению, вынужденно покинувшему территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, есть у собственников, имеющие регистрацию в Единой информационной системе закупок, либо статус «самозанятый», «индивидуальный предприниматель».

Администрация города предлагает предоставить в аренду квартиру и обязуется вносить стоимость арендной платы.

«С собственником квартиры будет заключен муниципальный контракт на закупку услуг по аренде квартиры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”», — подчеркивают в мэрии.
Если Вы готовы предоставить свою квартиру в аренду для размещения ПВР, звоните по телефонам:

  • управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж: (473) 228−33−34 (время приёма звонков по указанным номерам: понедельник — четверг с 09.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 16.45; перерыв с 13.00 до 13.45) или пишите на адрес электронной почты: trade@cityhall.voronezh-city.ru;
  • управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж: (473) 228−33−79, (473) 228−34−55, (473) 228−32−05 (время приёма звонков по указанным номерам: понедельник — четверг с 09.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 16.45; перерыв с 13.00 до 13.45) или пишите на адрес электронной почты: ujf@cityhall.voronezh-city.ru;

После звонка к вам выезжает комиссия для оценки соответствия квартиры установленным требованиям. Если жилое помещение соответствует всем требованиям, с вами может быть заключен муниципальный контракт.

С подробными требованиями к жилому помещению можно ознакомиться по ссылке.

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