10:18 (мск), источник: АиФ Воронеж
В Воронеже стартовал отбор квартир, используемых в качестве ПВР
Администрация города предлагает предоставить в аренду жилое помещение.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Воронеже стартовал отбор квартир, используемых в качестве пунктов для временного размещения вынужденных переселенцев, сообщает пресс-служба городской администрации.
Возможность оказать поддержку населению, вынужденно покинувшему территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, есть у собственников, имеющие регистрацию в Единой информационной системе закупок, либо статус «самозанятый», «индивидуальный предприниматель».
Администрация города предлагает предоставить в аренду квартиру и обязуется вносить стоимость арендной платы.
«С собственником квартиры будет заключен муниципальный контракт на закупку услуг по аренде квартиры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”», — подчеркивают в мэрии.
Если Вы готовы предоставить свою квартиру в аренду для размещения ПВР, звоните по телефонам:
После звонка к вам выезжает комиссия для оценки соответствия квартиры установленным требованиям. Если жилое помещение соответствует всем требованиям, с вами может быть заключен муниципальный контракт.
С подробными требованиями к жилому помещению можно ознакомиться по ссылке.