12:10 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Внимание, срочно наливайте во все тазы и кастрюли: В Кишиневе на два дня отключают воду
О плановых отключениях сообщает «Apa Canal Chisinau».
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С 09:00 12 декабря до 09:00 14 декабря воды не будет у кишинёвцев, проживающих по следующим адресам:
бул. Мирча чел Бэтрын, ⅙, 13/1, 13/2;
ул. М. Садовяну, 24/1.
Потребителей призывают запастись водой на время отключения.