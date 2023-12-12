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Главные новости 12 декабря
12:10 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Внимание, срочно наливайте во все тазы и кастрюли: В Кишиневе на два дня отключают воду

О плановых отключениях сообщает «Apa Canal Chisinau».

С 09:00 12 декабря до 09:00 14 декабря воды не будет у кишинёвцев, проживающих по следующим адресам:

бул. Мирча чел Бэтрын, ⅙, 13/1, 13/2;

ул. М. Садовяну, 24/1.

Потребителей призывают запастись водой на время отключения.

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