Доллар продолжает дешеветь на бирже

МИНСК, 12 дек — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль ослабил свои позиции только в сравнении с российской валютой.
На старте работы спрос и предложение на европейскую валюту привычно отсутствовали. Вероятно, в ближайшее время после опубликования статистики по немецкой экономике евро может продолжить рост вслед за главным драйвером всего ЕС.
Американская валюта продолжает дешеветь в ожидании важной экономической статистики. По состоянию на 10:04 доллар подешевел еще на 0,50% до отметки в 3,1760 белорусского рубля.
Несмотря на пока дешевеющую нефть российская валюта по состоянию на 10:08 прибавила 0,21% к своей предыдущей цене. На торгах за 100 российских просили 3,5071 белорусского рубля.
Следом за долларом дешевеет и валюта Поднебесной, игнорируя подорожание меди, как главного индикатора промышленного роста. По состоянию на 10:09 она упала в цене на 0,25%. На бирже за 10 юаней предлагали 4,4200 белорусского рубля.