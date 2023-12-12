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10:24 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Доллар продолжает дешеветь на бирже

Очередные торги свидетельствуют об устойчивой тенденции к удешевлению американской валюты, но этот тренд может смениться в ближайшее время, когда будет опубликована статистика по инфляции в США.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 дек — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль ослабил свои позиции только в сравнении с российской валютой.

На старте работы спрос и предложение на европейскую валюту привычно отсутствовали. Вероятно, в ближайшее время после опубликования статистики по немецкой экономике евро может продолжить рост вслед за главным драйвером всего ЕС.

Американская валюта продолжает дешеветь в ожидании важной экономической статистики. По состоянию на 10:04 доллар подешевел еще на 0,50% до отметки в 3,1760 белорусского рубля.

Несмотря на пока дешевеющую нефть российская валюта по состоянию на 10:08 прибавила 0,21% к своей предыдущей цене. На торгах за 100 российских просили 3,5071 белорусского рубля.

Следом за долларом дешевеет и валюта Поднебесной, игнорируя подорожание меди, как главного индикатора промышленного роста. По состоянию на 10:09 она упала в цене на 0,25%. На бирже за 10 юаней предлагали 4,4200 белорусского рубля.

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