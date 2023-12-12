11:10 (мск), источник: АГН «Москва»
РСТ: На Новый год в гостиницах Москвы почти не осталось мест
Почти все номера в гостиницах Москвы распроданы на Новый год. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
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«Туроператоры отмечают значительный рост продаж туров в Москву на Новый год и январские каникулы. Номерной фонд города практически распродан на новогоднюю ночь, но еще можно найти места на первые числа января», — говорится в сообщении.
По данным туроператора «Алеан», столичный номерной фонд на новогодние праздники загружен на 96%, большую часть туров купили еще в октябре — ноябре.
«В этом году большим спросом среди всех туристов, включая школьные группы, пользуется выставка-форум “Россия” на ВДНХ, также традиционно запрашивают Красную площадь, Кремль, Третьяковскую галерею», — уточнили в компании.
В «Виадук-тур» заявили, что у них уже распроданы все туры в Москву. В туроператоре «7 холмов» отмечают, что популярностью пользуются заезды на новогоднюю ночь школьных групп, хотя прежде они чаще приезжали в январе.
«В среднем стоимость тура выросла на 10−15% к показателям 2022 года», — заключили в РСТ.