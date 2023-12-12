11:51 (мск), источник: СуперОмск
Названы сроки восстановления котла на ТЭЦ-3 в омских Нефтяниках
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что во вторник, 12 декабря 2023 года, посетил ТЭЦ-3 в Советском округе на проспекте Губкина.
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Вместе с главой города на теплоэлектроцентрали побывали прокурор Советского округа Сергей Картавцев и министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко.
«По словам инженеров ТЭЦ-3, ремонт котла продлится сегодня до конца дня, затем его постепенно введут в нормальный режим работы».
Напомним, что вечером в понедельник, 11 декабря 2023 года, вышел из строя котел на омской ТЭЦ-3 в Нефтяниках. Данная теплоцентраль отапливает Советский округ и часть Кировского.