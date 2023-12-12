В Москве в 2023 году сдали 60 домов по программе реновации

«В этом году ввели в эксплуатацию 60 домов жилой площадью 961,39 тысячи квадратных метров, в которых располагается 16,5 тысячи квартир. До конца года мы планируем еще ввести порядка 20 корпусов», — сказал Загрутдинов.
Он также сообщил, что в новые дома с начала реализации программы переехали около 119 тысяч москвичей.
«С начала программы реновации в новые квартиры уже переехали почти 119 тысяч жителей, под заселение передано 267 домов, а с начала года — 49 домов, где располагается более 16 тысяч квартир», — сказал Загрутдинов.
Планируется, что к концу 2025 года по программе в новые квартиры будет переселено более четверти миллиона жителей, добавил руководитель департамента.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. В рамках программы уже построено около 290 домов общей площадью 4,1 миллиона квадратных метров. В стадии проектирования и строительства находится более 430 объектов общей площадью 7,3 миллиона квадратных метров.