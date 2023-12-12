11:33 (мск), источник: ИА Башинформ
Назван самый дешевый город Башкирии по ценам на молоко
В ноябре 2023 года самым дешевым городом Башкирии по ценам на пастеризованное молоко вновь стал Стерлитамак — 63,08 рубля за литр.
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Наоборот, самым дорогим признана Уфа — в среднем 68,93 рубля за литр, сообщили статистики республики, опираясь на данные выборочного наблюдения.
В среднем по Башкирии литр молока в ноябре стоил 67,20 рубля. Это на 56 копеек дороже, чем в октябре.
По данным выборочного наблюдения, жителям Нефтекамска литр пастеризованного молока обходился в ноябре за 67,23 рубля. Средняя стоимость пастеризованного молока в Сибае в это же время составила 64,78 рубля.
Как сообщал 9 декабря «Башинформ», сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Башкирии произвели 738 тысяч тонн молока. Это на 29 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период 2022 года.