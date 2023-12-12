Главное
Главные новости 12 декабря
11:33 (мск), источник: ИА Башинформ

Назван самый дешевый город Башкирии по ценам на молоко

В ноябре 2023 года самым дешевым городом Башкирии по ценам на пастеризованное молоко вновь стал Стерлитамак — 63,08 рубля за литр.

Источник: Башинформ

Наоборот, самым дорогим признана Уфа — в среднем 68,93 рубля за литр, сообщили статистики республики, опираясь на данные выборочного наблюдения.

В среднем по Башкирии литр молока в ноябре стоил 67,20 рубля. Это на 56 копеек дороже, чем в октябре.

По данным выборочного наблюдения, жителям Нефтекамска литр пастеризованного молока обходился в ноябре за 67,23 рубля. Средняя стоимость пастеризованного молока в Сибае в это же время составила 64,78 рубля.

Как сообщал 9 декабря «Башинформ», сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Башкирии произвели 738 тысяч тонн молока. Это на 29 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта