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11:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске тарифы ЖКХ повысят на 12,7% в июле 2024 года

Точные цифры будут известны к 20 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Заксобрания Новосибирской области рассмотрели вопрос о тарифах на коммунальные услуги в 2024 году. В нескольких муниципалитетах их могут повысить на 12,7%.

В большинстве городов и районов региона рост тарифов не превысит 9,5%. Точные цифры будут известны только к 20 декабря 2023 года. А в Новосибирске, Куйбышеве и Оби тарифы могут быть повышены на 12,7%.

Плата за коммунальные услуги вырастет с 1 июля 2024 года.

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