Выплаты на детей в январе 2024 года: список пособий

Женщины, вставшие на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, могут оформить Единое пособие, которое также назначают детям от 0 до 17 лет.. Выплату предоставят тем, кто проживает на территории РФ, и встал на медицинский учет в первые 12 недель беременности, при условии, что ежемесячный доход на одного человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения.
Размер выплаты зависит от средней зарплаты родителя за два года, предшествующих декретному отпуску, и составляет 40% от этой суммы на одного ребенка. Если в семье двое и более детей младше 1,5 лет, пособие выплачивается на каждого из них, но размер пособия на всех детей не может быть больше 100% среднего заработка родителя. Первая выплата перечисляется не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема документов.
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет.
Это ежемесячное пособие, выплачивается на первого и второго ребенка. Сумма выплаты равна сумме одного регионального прожиточного минимума на ребенка, установленный за второй квартал предыдущего года. На первого ребенка деньги выплачиваются из федерального бюджета, а на второго из материнского капитала.
Пособие на ребенка от 3 до 7 лет.
Право получения этого пособия нужно ежегодно подтверждать. Выплаты назначат только нуждающимся семьям. Они могут ежемесячно получать пособие в размере 50, 75 или 100% от прожиточного минимума, установленного в регионе для детей. Выплата назначается на 12 месяцев. Напомним, с 1 января 2024 года прожиточный минимум на душу населения в Новосибирской области составит 15 317 рублей.
Пособие на детей от 8 до 17 лет.
При оформлении этого пособия учитывается уровень нуждаемости семьи, причем не только денежные доходы, но и имущество. Расчетный период для проверки доходов определяется за год, которой окончился 4 месяца назад. Общую сумму доходов разделят на 12 месяцев и на количество членов семьи, если при этом получится сумма ниже регионального прожиточного минимума, то можно претендовать на выплату. Ее размер варьируется от 50% до 100% от прожиточного минимума, установленного в регионе для детей. Чтобы получить пособие, необходимо подать электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу СФР по месту жительства или в МФЦ. Рассмотрение заявления занимает от 10 до 30 рабочих дней. Если ранее вам было назначено пособие как одинокому родителю, то в этой выплате откажут. Две выплаты на ребенка от 8 до 17 лет одновременно получать нельзя.
Единое пособие детям от 0 до 17 лет.
Уже год в России действует система комплексной адресной поддержки семей с детьми с ранних сроков беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. Оформить Единое пособие смогут семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Размер пособия будет зависеть от дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. При назначении выплаты оценят нуждаемость семьи. Например, доходы от трудовой деятельности, предпринимательства и самозанятости, пенсии, стипендии, алименты, доходы от вкладов, выигрышей, продажи или сдачи в аренду имущества и так далее.