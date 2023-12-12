11:51 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Минск создают Беларусь и РФ
Проект высокоскоростной железной дороги разрабатывают Беларусь и Россия.
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Беларусь и Россия разрабатывают проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Москву с Минском, пишет ТАСС.
В частности, по словам гендиректора РЖД Олега Тони, на данный момент идет разработка проекта строительства высокоскоростной железной дороги «Москва — Минск». Отмечается, что российская часть этой железнодорожной магистрали внесена в схему территориального планирования.
— Ведем работу с нашими белорусскими коллегами по определению порядка дальнейших совместных действий по разработке данного проекта, — указал он.
Напомним, еще в конце минувшего лета говорилось о том, что Путин обсудит с Лукашенко строительство высокоскоростной железной дороги в Минск. Затем в конце сентября стало известно, что после строительства скоростной железнодорожной магистрали из Минска в Москву можно будет доехать за 3 часа по скоростной железной дороге.