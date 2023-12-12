12:08 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Подсчитано, на сколько подорожал бензин на челябинских заправках
Челстат выпустил очередной срез по ценникам на автомобильное топливо, сравнив их с прошлогодними цифрами.
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Цены на бензин «срезали» с заправок Челябинской области по итогам ноября. В сравнении с ценниками октября, цифры на разные марки топлива в основном снизились. Так самый ходовой бензин АИ-92 ушел за месяц вниз на 1,7%, АИ-95 подешевел на 2%, АИ-98 хоть и незначительно, но тоже дешевел — на 0,1%. Рост цен в разрезе месяца был зафиксирован лишь на дизельное топливо, в ноябре оно подорожало на 0,1%.
А вот, сравнивая ноябрьские результаты с концом прошлого года, картина получается совсем иной. Так АИ-92 вырос в цене на 7,4%, АИ-95 — плюс 7,9%, АИ-98 — плюс 10,6%, дизельное топливо — плюс 7,8%. Получается, что в среднем автомобильное топливо за год в Челябинской области подорожало на 8,3%. В плане инфляции оно оказалось в числе лидеров по росту цен на территории Южного Урала, где по расчетам статистического ведомства за год непродовольственные товары выросли в цене на 3,7%, продукты питания — на 6,5%. Более заметный рост цен, чем на автомобильное топливо наблюдался лишь на услуги, на которые ценник поднялся на 10,6%.
Ранее «МК-Челябинск» писал, что в Челябинской области анонсировали рост цены за газ.