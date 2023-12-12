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12:15 (мск), источник: Время

Началась подготовка территории под будущую станцию метро «Сормовская»

Для этого необходимо выкупить некоторые земельные участки.

Скоро в Нижнем Новгороде появится еще одна стройплощадка новой станции метро, сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

«Специалисты начинают подготовку территории будущей станции “Сормовская”, где разместятся строительный городок, объездные пути и котлован для тоннелепроходческого щита».

отметили метростроевцы

Однако для этого нужно оценить и выкупить земельные участки, которые попадают в зону застройки.

Например, в радиус стройплощадки входят гаражные кооперативы: «Бытовик», «Варя», «по улице Станционной», «№ 15 по улице Износкова», «Левинка-2», «№ 3 по улице Калашникова», «25-Сормово».

«Выплаты возмещения владельцам участков включают в себя их рыночную стоимость, определенную законом, и размер убытков, связанных с их изъятием», — говорится в сообщении.

Ранее ИА «Время Н» сообщало, что несколько предприятий Сормова поддержали строительство метро на Станционной.

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