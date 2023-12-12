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13:58 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Курс продажи доллара в банках превысил 12 400 сумов

В некоторых коммерческих банках республики курс продажи иностранной валюты составил 12 410 сумов.

ЦБ: $ 90.9846   -0.66 € 98.0769   -0.76 ММВБ: $ 90.1150   -0.57 € 97.3575   -0.34
Источник: Uznews

С 12 декабря курс покупки доллара в банках составляет 12 265 — 12 330 сумов, а курс продажи — 12 360 — 12 410 сумов.

Новые курсы иностранных валют установили следующие банки:

  • Invest Finance bank: покупка — 12 330, продажа — 12 410;
  • Aloqabank: покупка — 12 325, продажа — 12 410;
  • Hayotbank: покупка — 12 325, продажа — 12 400 сумов.

Самый выгодный курс покупки:

  • Invest Finance bank — 12 330;
  • Hayotbank, Aloqabank, Biznesni Rivojlantirish banki — 12 325;
  • Poytaxt bank, Hamkorbank, NBU — 12 300 сумов.

Самый выгодный курс продажи:

  • Kapitalbank — 12 360;
  • Octobank, Trastbank — 12 370 сумов.

Напомним, официальный курс доллара ЦБ (с 12 декабря) составляет 12 327,01 сума.

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