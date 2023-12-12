13:58 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Курс продажи доллара в банках превысил 12 400 сумов
В некоторых коммерческих банках республики курс продажи иностранной валюты составил 12 410 сумов.
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С 12 декабря курс покупки доллара в банках составляет 12 265 — 12 330 сумов, а курс продажи — 12 360 — 12 410 сумов.
Новые курсы иностранных валют установили следующие банки:
Самый выгодный курс покупки:
Самый выгодный курс продажи:
Напомним, официальный курс доллара ЦБ (с 12 декабря) составляет 12 327,01 сума.