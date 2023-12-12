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16:24 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе появятся три жилых квартала с торговым центром и ФОКом

Проект утвердил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

В Демском и Ленинском районах Уфы три квартала между Ветошниково и Романовкой застроят жилыми домами, торговым центром, паркингом почти на 500 мест и физкультурным комплексом. Проекты планировки и межевания утвердил мэр столицы Ратмир Мавлиев.

Согласно документу, в квартале № 11 к уже построенным домам добавятся пятиэтажный и 12−15-этажные, в которых будет открыт детский сад на 90 мест. Торговый центр с паркингом на 499 машино-мест и спортивное сооружение появятся при въезде в жилой район на улице Ивана Спатара.

Также в квартале № 13 возведут восемь домов этажностью от пяти до 15 этажей и паркинг на 170 мест. В квартале № 17 построят еще один детский сад на 190 мест. Общая площадь трех кварталов составит 34,3 га.

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