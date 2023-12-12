14:15 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Правительство Молдовы намерено обжаловать решение Апелпалаты по партии «Шанс»
Правительство отреагировало на решение Апелляционной палаты по партии «Шанс».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Правительство Молдовы обжалует в Высшей судебной палате решение Кишиневской апелляционной палаты, отменившей постановление Комиссии по чрезвычайным ситуациям о снятии со всеобщих местных выборов оппозиционной партии «Шанс».
Об этом заявил пресс-секретарь кабинета министров Даниэл Водэ.
«Правительство сохраняет свою позицию: мы оспорим в Высшей судебной палате решение Апелляционной палаты. Мы будем отстаивать право государственных учреждений защищать национальную безопасность от организованных преступных группировок», — заявил Водэ.
Ранее во вторник Апелляционная палата Кишинева аннулировала решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которым оппозиционная партия «Шанс» была отстранена от избирательной кампании по всеобщим местным выборам.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям должна опубликовать соответствующее решение на сайте правительства. Вердикт Апелпалаты можно обжаловать в Высшей судебной палате в течение 72 часов.
Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что партия собирается изучить мотивировочную часть решения и тщательно проанализировать ее с юридической точки зрения, после чего будут «объявлены дальнейшие шаги».
Распоряжением Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) от 3 ноября 2023 года все кандидаты от политической партии «Шанс» были сняты со всеобщих местных выборов, назначенных на 5 ноября. Избирательные комиссии обязали проставить во всех бюллетенях напротив имен кандидатов от политформирования штамп Retras («Выбыл»).