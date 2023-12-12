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15:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Министр сельского хозяйства Крыма нашел яйца по 100 рублей

Савчук сообщил, что курица стоит по 199 и 219 рублей за килограмм.

Источник: Минсельхоз Крыма

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук нашел в магазине яйца, который стоят по 100 рублей за десяток. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в последнее время наблюдается очень много вбросов и фейков по поводу цен на яйца, курятину и другую продукцию. Савчук и замминистра промышленной политики Крыма Ирина Мезавцова побывали в одном из крупных магазинов большой торговой сети.

— Смотрели стоимость. Куриные яйца по 100 рублей за десяток видел сам лично, — отметил руководитель регионального Минсельхоза.

Глава ведомства уточнил, что речь идет о категории С2. Он добавил яйца С1, которые чуть крупнее, стоят дороже. Что же касается куриного мяса, то, как сообщил Савчук, оно стоит по 199 и 219 рублей за килограмм. По его словам, цены на эту продукцию снижаются на 2% в неделю. Министр добавил, что лук, картошка и капуста стоят от 20 рублей за килограмм.

— Цена на полках действительно адекватная, продукты в наличии в большом ассортименте. Есть конечно и отдельные случаи спекуляции, когда стоимость продукции целенаправленно завышается с целью наживы. Такими фактами занимаются определенные органы, — подчеркнул глава Минсельхоза.

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