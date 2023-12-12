Дольщики ЖК «Столичный» могут получить денежную компенсацию

«Край готов выделить средства, вне зависимости от процента софинансирования из федерального фонда. На встрече с дольщиками обсудили варианты развития событий, и сейчас ждем консолидированной позиции от них: продолжать строительство объекта с новым подрядчиком или запустить процесс выплаты денег», — написал парламентарий.
На прошлой неделе губернатор Пермского края анонсировал расторжение договора с подрядчиком — ООО «СФ “Основание”». Таким образом он отреагировал на жалобы дольщиков, которые заявили об отставании стройки от сроков. В 2020 году наблюдательный совет Фонда развития территорий (ФРТ) принял решение о достройке дома. Передать ключи от квартир должны были в срок три года — до 19 февраля 2024 года. Однако подрядчик сорвал сроки строительства и срок передачи квартир дольщикам.
Напомним, строительство ЖК «Столичный» на 140 квартир, с офисными помещениями и автостоянкой началось в 2011 году. В 2014-м возводившая его компания «Солдес строй» была признана несостоятельной. Сейчас квартиры в «Столичном» ожидают 146 дольщиков. В сентябре 2022 года договор на достройку ЖК «Столичный» был заключен с казанской компанией ООО «СФ “Основание”». Завершить возведение проблемного объекта подрядчик должен был за 15 месяцев. СФ «Основание» должна была также завершить долгострой «Треста № 14» на ул. Сокольской, 10б, но тоже отставала от сроков, и этим летом на объекте сменили подрядчика.