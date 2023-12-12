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16:20 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

В Молдове потребление газа в ноябре выросло — Вадим Чебан

С оплатой потребленного газа потребителями дела обстоят несколько хуже, отмечает Чебан.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Объем потребления природного газа в ноябре текущего года на 32,5% превысил показатели аналогичного периода 2022 года и составил 83,6 миллиона кубометров, данные представил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Он отметил, что в сравнении с октябрем 2023 года этот показатель также вырос — на 45,9 миллиона кубометров, или на 121,8%.

Вадим Чебан также представил данные об оплате фактур за потребленное голубое топливо.

«Бытовые потребители по состоянию на 30 ноября нынешнего года погасили 99% выставленных в счетах сумм за потребление 2023 года, что на 0,1% ниже показателя того же периода прошлого года. Среди юридических лиц доля платежей достигла 95,3%, что на 4 процентных пункта ниже показателей того же периода прошлого года. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 91,2%, что на 8,7 процентных пункта ниже показателей ноября 2022 года», — отметил глава АО «Молдовагаз».

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