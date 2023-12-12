17:01 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Литовский перевозчик в девять раз занизил стоимость ввозимого товара
Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Беларуси крупной партии товара.
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12 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Беларуси крупной партии товара, сообщили БЕЛТА в таможне.
Грузовой автомобиль Volvo со сборным грузом следовал из Литвы через пункт пропуска «Козловичи». В республику ввозили спортивные тейпы, виниловые пластинки, бытовую технику, парфюмерию и другие товары — всего 13 тыс. единиц. Согласно товаросопроводительным документам груз оценивался примерно в Br100 тыс. После проведения таможенного контроля и проверочных мероприятий было установлено, что фактическая стоимость заявленных товаров превышает Br920 тыс.
Брестская таможня начала по факту административный процесс в соответствии с ч.3 ст. 15.5 (представление недостоверных сведений о товарах) КоАП. Перевозчику грозит штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения (в данном случае — до Br276 тыс.).