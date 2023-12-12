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18:15 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Компанию Energocom ожидает аудиторская проверка

Согласно заключенному договору, финансовый аудит должен пройти на предприятии до 2024 года.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. До 2024 года на госпредприятии Energocom пройдет финансовый аудит, соответствующий договор был заключен с компанией KPMG, информирует пресс-служба предприятия.

Отбор компании прошел в результате оценки предложений по услугам финансового аудита, полученных от компаний группы «Большой четверки».

Необходимость проведения финансового контроля возникла из-за того, что компания Energocom расширила свою деятельность на энергетическом рынке Европы, а также получила кредит от Европейского банка реконструкции и развития. Заем брали на покупку природного газа для продажи потребителям в Молдове. Аудит — одно из требований кредиторов.

В ходе прошедшей во вторник рабочей встречи директор АО Energocom Виктор Бинзарь и глава KPMG Виктор Волута представили команды, которые будут работать вместе для выполнения аудиторской миссии.

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