22:23 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Электронные паспорта появятся у белорусской техники
Комитет государственного контроля решил принять меры для улучшения качества белорусской техники и ее обслуживания.
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МИНСК, 12 дек — Sputnik. В Беларуси разработают электронные паспорта для отечественной техники, сообщается в Telegram-канале Комитета государственного контроля (КГК).
«…Выработан комплекс мероприятий по повышению качества продукции и ее сервисного обслуживания. Одно из таких мероприятий — разработка “электронного паспорта” техники для фиксации технической информации на протяжении всего “жизненного цикла”: от конвейера до сервисного обслуживания», — сказано в сообщении КГК.
Комитет провел заседание коллегии по качеству белорусской техники и ее обслуживанию. В нем участвовали два вице-премьера — Петр Пархомчик, который курирует промышленность, и Леонид Заяц, отвечающий за аграрный сектор. Были приглашены и руководители различных министерств, ведомств и ведущих предприятий страны.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о том, что будущий год будет Годом качества.
«Нельзя делать плохо, потому что это очень дорого. Это не для нас… Надо нам будущий год объявлять Годом качества. Все у нас хорошо: и объемы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный. Мы не успеваем обеспечить спрос России, но у нас еще есть проблемы с качеством. Поэтому качество и еще раз качество. И за это отвечать надо», — заявил этой осенью белорусский лидер.
Также в Беларуси решено ввести единый знак качества. Лукашенко ранее предложил взять за основу дизайна тот логотип, который был при СССР. Тот знак качества ввели в 1967 году. Это был пятиугольник с буквами «СССР» внутри, а также стилизованным изображением рычажных весов. Они напоминали букву «К», лежащую на боку.