09:19 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирской области дважды поднимут тарифы на свет в 2024 году
В 2024 году тарифы на электроэнергию в Новосибирской области повысят как в первом, так и во втором полугодии.
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С такой вестью выступил глава регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.
Как уточнил руководитель, индекс изменения цен на коммунальные услуги для региона утвержден на уровне 9,5% с максимально допустимым отклонением 3,2%.
На следующий год тарифы на электроэнергию уже установлены: городское население будет платить 3,36 рубля за кВт/ч в первом полугодии и 3,66 рубля во втором. Для сельского населения ценник составит 2,68 рубля и 2,93 рубля соответственно.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что новосибирцы 11 декабря побили 33-летний рекорд потребления электричества.