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08:06 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Что больше всего подорожало в Казахстане за месяц

Яйца, овощи, хлебобулочные изделия и крупы подорожали в последний месяц в Казахстане. Еще подскочили цены на одежду и обувь, медикаменты. Выросли тарифы ЖКХ, подорожал интернет, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на телеканал «Астана».

Источник: Newtimes.kz

Таковы официальные данные Нацбанка. При этом, финрегулятор и Кабмин уже не первый месяц рапортуют о снижении инфляции.

«Ряд важных ценовых индикаторов свидетельствуют о сохранении инфляционного давления в экономике. Месячная инфляция в ноябре составила 1,0%, превышая как среднеисторическое значение, так и оценку целевого значения по месячной инфляции. Также выше таргетируемого уровня складывается динамика устойчивой части инфляции», — заявил заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин.

Вице-премьер Ерулан Жамаубаев на негодование казахстанцев и журналистов объяснил, что инфляция формируется на сотнях показателях. И судить о ее значении лишь по некоторым позициям неверно.

«Есть разные товары. Инфляция рассчитывается, исходя из корзины. В корзину товаров и услуг входит 508 позиций. На какие-то товары цены растут, какие-то — дешевеют. Если балансировать и произвести расчет, то, в целом, инфляция идет на снижение», — отметил Ерулан Жамаубаев.

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