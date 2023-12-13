Что больше всего подорожало в Казахстане за месяц

Таковы официальные данные Нацбанка. При этом, финрегулятор и Кабмин уже не первый месяц рапортуют о снижении инфляции.
«Ряд важных ценовых индикаторов свидетельствуют о сохранении инфляционного давления в экономике. Месячная инфляция в ноябре составила 1,0%, превышая как среднеисторическое значение, так и оценку целевого значения по месячной инфляции. Также выше таргетируемого уровня складывается динамика устойчивой части инфляции», — заявил заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин.
Вице-премьер Ерулан Жамаубаев на негодование казахстанцев и журналистов объяснил, что инфляция формируется на сотнях показателях. И судить о ее значении лишь по некоторым позициям неверно.
«Есть разные товары. Инфляция рассчитывается, исходя из корзины. В корзину товаров и услуг входит 508 позиций. На какие-то товары цены растут, какие-то — дешевеют. Если балансировать и произвести расчет, то, в целом, инфляция идет на снижение», — отметил Ерулан Жамаубаев.