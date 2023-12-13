04:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Рабочие угольного предприятия из Черемхово записали видеообращение к Путину
Они просят повлиять на объемы экспорта угля за рубеж (ВИДЕО).
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Рабочие угольного предприятия из города Черемхово записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину о том, что существует угроза повышения коммунальных платежей, если не изменится ситуация с экспортом продукции за рубеж. Прямая линия (0+) с главой государства пройдет 14 декабря. Сложная ситуация с вывозом, а также объемами отгрузки угля в восточном направлении тянется уже второй год, передает ИА IrkutskMedia.
Последовательное снижение отгрузки каменного угля из региона происходит с 2021 года. Тогда было отгружено 2,6 млн тонн угля в восточном направлении — это 64% от плана. На 2022 год квота составила 2,2 млн тонн. Вместе с тем уже в январе-феврале объем принятого к перевозке груза оказался ниже плана на 70%, а в марте перевозка угля была приостановлена. При этом для Иркутской области минимальный объем отгрузки угля на 2022 год планировался на уровне 3,6 млн тонн.
В мае текущего года, выступая с посланием Заксобранию региона, губернатор Игорь Кобзев сообщил, что в 2023 году запланирован максимально низкий уровень вывоза угольной продукции за последние пять лет — 1,5 млн тонн, что составляет всего 27% от экспортных планов компаний, и в два раза ниже уровня 2022 года. По словам главы Приангарья, установленные с 2020 года ограничения на отгрузку угля нарушают сложившийся в регионе баланс его добычи.
Было направлено несколько обращений, в том числе на имя президента страны, ряда федеральный профильных министерств и в адрес РЖД. Периодически появлялась информация, что ситуацию удалось стабилизировать по вывозу продукции в восточном направлении. Последний раз об этом было заявлено в августе текущего года на совещании с заинтересованными сторонами.
Глава правительства области Константин Зайцев отметил, что все возможности для вывоза продукции (по состоянию на август 2023 года) есть. Каждому экспортеру было предложено расписать требуемые объемы до конца января 2024 года. Также было добавлено, что правительство региона будет выступать в роли координатора и при необходимости будет подключаться.