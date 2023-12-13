04:12 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Судно-спасатель «Керченский пролив» готовят к швартовным испытаниям на АСЗ
Маляры завершили окраску наружного корпуса корабля.
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Комсомольские корабелы ведут последние приготовления к швартовным испытаниям многофункционального аварийно-спасательного судна проекта MPSV06 «Керченский пролив». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», рабочие уже завершили окраску наружного корпуса, а также заизолировали трубы газовыпуска и хозяйственного пароснабжения в машинном отделении.
По информации пресс-службы Амурского судостроительного завода, в настоящее время «спасатель» находится у достроечного пирса. Также выполнены и представлены заказчику работы по нанесению палубных покрытий в местах установки санитарных блоков и продолжается окраска и изоляция внутренних помещений надстройки судна. Ведётся монтаж общекорабельных систем и систем главной энергетической установки.
Напомним, что «Керченский пролив» — многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт, имеет длину 86 метров, ширину 19 метров, его скорость 15 узлов. Буксир первого класса автоматизации, им из рулевой рубки может управлять один человек. Судно не ограничено районами плавания, в том числе может работать по трассам Северного морского пути, способно выполнить ледокольные операции при толщине льда до 1,5 метров. Это первый заказ по данному проекту для верфи Города юности — его заложили ещё в 2010 году.