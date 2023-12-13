Главное
Спецоперация на Украине
05:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Крупная транспортная компания Иркутска едва не лишилась всех автобусов из-за долгов

Задолженность составила 3 млн рублей.

Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

Крупный иркутский перевозчик периодически не выплачивал своим работникам зарплату. Общая сумма задолженности достигла 3 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Иркутской области.

Пятеро водителей обратились в суд, чтобы восстановить права. Фемида заняла их позицию, и после вступления решения в силу судебный пристав возбудил исполнительное производство.

Сотрудники уведомили руководство компании о возбуждении исполнительного производства, сроках для добровольного погашения
задолженности и принудительных мерах.

«Должнику могли арестовать расчетные счета в банках и 61 автобус», — уточнили в пресс-службе.

После вмешательства сотрудника службы и вручения процессуальных документов компания погасила задолженность в установленные сроки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта