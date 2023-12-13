05:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Крупная транспортная компания Иркутска едва не лишилась всех автобусов из-за долгов
Задолженность составила 3 млн рублей.
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Крупный иркутский перевозчик периодически не выплачивал своим работникам зарплату. Общая сумма задолженности достигла 3 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Иркутской области.
Пятеро водителей обратились в суд, чтобы восстановить права. Фемида заняла их позицию, и после вступления решения в силу судебный пристав возбудил исполнительное производство.
Сотрудники уведомили руководство компании о возбуждении исполнительного производства, сроках для добровольного погашения
задолженности и принудительных мерах.
«Должнику могли арестовать расчетные счета в банках и 61 автобус», — уточнили в пресс-службе.
После вмешательства сотрудника службы и вручения процессуальных документов компания погасила задолженность в установленные сроки.