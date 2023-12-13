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06:17 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы массово жалуются на мебельную фабрику

За последние несколько дней 10 жителей Красноярского края пожаловались в Роспотребнадзор на мебельную фабрику «Дивайн», которая не выполняет свои обязательства.

Источник: Reuters

Люди рассказали, что заключили договоры, внесли предоплату, сроки давно истекли, но свою мебель они так и не получили.

«Требования о возврате денег компанией проигнорированы. Общая сумма ущерба обратившихся составила порядка 400 тысяч рублей», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Сейчас специалисты Управления готовятся подать иск в защиту прав группы потребителей и ищут других возможных пострадавших.

«Поскольку пострадавших может быть больше, просим всех, кто столкнулся с неправомерными действиями мебельной компании “Дивайн”, обратиться к нам с жалобой дистанционно через официальный сайт или привезти лично на улицу Каратанова, 21. Дополнительную консультацию можно получить по телефону горячей линии +7 (391)226−89−50, +7 (391)226−89−53», — рассказали в ведомстве.

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