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10:08 (мск), источник: МК.RU Воронеж

Для ряда категорий воронежцев предусмотрены льготы на оплату ЖКХ

Воронежцы могут воспользоваться субсидиями на оплату ЖКХ.

Для ряда категорий воронежцев предусмотрены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом напомнили в горадминистрации.

Так, согласно федеральному законодательству, если доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи превышает 22 процента, то предусмотрены меры социальной поддержки граждан в виде субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также льготами могут воспользоваться малообеспеченные граждане. Как отмечают в мэрии, на данный момент в областном центре установлены пониженные стандарты максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату ЖКХ.

К этой категории относятся одиноко проживающие пенсионеры, многодетные семьи, матери-одиночки.

Чтобы оформить такую субсидию необходимо обратиться либо в районные управления соцзащиты населения по месту жительства, либо в филиалы «МФЦ». Кроме того, обращение воронежцы могут составить в электронном виде на портале Воронежской области в разделе «Все услуги» и на сайте «Госуслуги».

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