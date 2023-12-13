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Спецоперация на Украине
08:38 (мск), источник: ЕАН

США ввели санкции против «Уралвагонзавода»

Уралвагонзавод и его гендиректор Александр Потапов включены в санкционный список США. Такое решение приняло американское Министерство финансов.

Санкции подразумевают заморозку активов (если они имеются) на территории США. Для американских граждан и компаний начинает действовать запрет на ведение бизнеса с фигурантом списка. Всего под новые санкции, помимо Уралвагонзавода и Потапова, попало более 230 юридических и физических лиц.

Концерн «Уралвагонзавод» входит в Ростех, ключевое производство находится в Нижнем Тагиле. Предприятия концерна поставляют технику и комплектующие для Минобороны РФ. В частности, УВЗ выпускает популярные танки, которые участвуют в спецоперации на Украине.

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