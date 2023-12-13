Вывоз мусора в Омске и области оставили в прежнем тарифе

Правительство РФ утвердило пределы, до которых регионы могут повысить коммунальные тарифы в 2024 году — для Омской области этот показатель составил 14%. Повышение произойдет со второго полугодия, в первом полугодии цены на услуги ЖКХ меняться не будут.
Как ранее сообщал «СуперОмск», Региональная энергетическая комиссия опубликовала проект приказа «О корректировке на 2024 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО “ТГК-11”, установленных на долгосрочный период регулирования». Плата за отопление в Омской области с июля «подскочит» примерно на 10%. Сейчас документ находится на проверке антикоррупционной экспертизы.
Согласно представленным данным, цены на тепло от ресурсоснабжающей организации, на теплоцентралях которой в сильные морозы случились аварии из-за поломки котлов, с 1 июля 2024 года вырастут до 1 197,82 рублей/Гкал. На данный момент цена для потребителей на коллекторах источника тепла составляет 1 088,93 ₽/Гкал (без учета НДС).
Вероятно, также подорожают услуги связи, электроэнергии, водоснабжения, а уже с 1 января 2024 года для многих омских многоэтажек подорожает плата за содержание жилья.
Однако тариф на обращение с ТКО повышаться не будет: в отличие от других поставщиков услуг «Магнит» оставил без изменений свой тариф на 2024 год. Таким образом, плата за твердые коммунальные отходы для омичей останется на прежнем уровне, это следует из проекта приказа омской РЭК о корректировке на 2024 год предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, опубликованного на официальном сайте комиссии.
Напомним, что стоимость «коммуналки» в Омской области является одной из самых высоких в России. Ценник на все коммунальные услуги в Омской области выше, чем у остальной Сибири в среднем, а на холодную воду и электричество ценник даже выше среднего по стране.