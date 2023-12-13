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08:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Под санкции США попали еще шесть челябинских фирм

США ввели санкции в отношении челябинский производителей и продавцов оборудования.

Источник: Комсомольская правда

Минфин США внес в расширенный санкционный список шесть зарегистрированных в Челябинске компаний.

Это производитель электрооборудования АО НПО «Электромашина», АО «Научно-исследовательский институт точной механики», готовящее системы управления наружным освещением и разрабатывающее оборудование для перспективных космических аппаратов, поставщик металлорежущих станков «Битван», производитель аккумуляторов «Селлз Трейд», поставляющая товары из России за рубеж ООО «Реалэкспорт», а также «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов».

Активы всех компаний в США должны быть заморожены, а американские фирмы и частные лица не смогут вести дела с попавшими под санкции челябинскими компаниями.

Ранее США ввели санкции в отношении еще нескольких предприятий Челябинской области.

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