08:25 (мск), источник: Комсомольская правда
Под санкции США попали еще шесть челябинских фирм
США ввели санкции в отношении челябинский производителей и продавцов оборудования.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Минфин США внес в расширенный санкционный список шесть зарегистрированных в Челябинске компаний.
Это производитель электрооборудования АО НПО «Электромашина», АО «Научно-исследовательский институт точной механики», готовящее системы управления наружным освещением и разрабатывающее оборудование для перспективных космических аппаратов, поставщик металлорежущих станков «Битван», производитель аккумуляторов «Селлз Трейд», поставляющая товары из России за рубеж ООО «Реалэкспорт», а также «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов».
Активы всех компаний в США должны быть заморожены, а американские фирмы и частные лица не смогут вести дела с попавшими под санкции челябинскими компаниями.
Ранее США ввели санкции в отношении еще нескольких предприятий Челябинской области.