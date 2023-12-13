Назван средний размер пенсии в Казахстане

«В Казахстане по состоянию на 1 декабря 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 328 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 декабря 2023 года составил 120 838 тенге, в том числе размер солидарной пенсии — 82 950 тенге, базовой пенсии — 37 888тенге», — сообщили в Минтруда.
В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
«При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы. Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере — 100% от прожиточного минимума», — пояснили в министерстве.