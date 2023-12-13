В Беларуси будут лишать пенсии за заслуги при неуважении к госинститутам

В частности, положением определены условия, порядок установления и выплаты пенсии за особые заслуги перед Беларусью. Согласно документу, право на нее имеют граждане, постоянно проживающие на территории страны и имеющие перед ней особые заслуги, а также получающие пенсию по возрасту, за выслугу лет (по достижении общеустановленного пенсионного возраста) и по инвалидности (независимо от возраста).
Что касается категорий лиц, которые могут претендовать на такую пенсию, то это герои Беларуси, Советского Союза, социалистического труда, граждане, награжденные рядом высоких госнаград, женщины, родившие и воспитавшие девять и более детей и имеющие за это соответствующие награды, граждане, удостоенные почетных званий Беларуси, БССР или СССР, лауреаты госпремий, победители и призеры Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионы мира и Европы.
Пенсия за особые заслуги также может устанавливаться гражданам, которые занимали в стране высшие госдолжности, членам белорусского правительства, председателям облисполкомов и Минского горисполкома после прекращения ими работы в должности, по которой они представлены к установлению пенсии.
За что могут лишить пенсии за особые заслуги
В документе детально прописаны основания, по которым пенсия за особые заслуги не назначается или ее выплата может прекратиться.
Речь идет о случаях привлечения лица к уголовной ответственности независимо от снятия или погашения судимости либо прекращения в его отношении уголовного преследования, а также о случаях осуществления лицом деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности страны, его неуважительного отношения к государственным и общественным институтам, конституционному строю.
Также в выплате такой пенсии могут отказать, если граждане совершили ряд административных правонарушений против порядка управления, общественного порядка и общественной нравственности.
Пенсию не будут выплачивать, если получавший ее ранее гражданин был лишен госнаград, на основании которых ему и была установлена пенсия за особые заслуги. Также выплаты прекратятся, если выяснится, что были предоставлены недостоверные или необоснованные данные, на основании которых была назначены пенсия за особые заслуги.