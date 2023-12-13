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10:28 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

В Беларуси будут лишать пенсии за заслуги при неуважении к госинститутам

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Белорусское правительство утвердило положение о пенсиях за особые заслуги перед страной и расширило основания для прекращения выплаты такой пенсии, это предусмотрено постановлением Совмина № 865 от 11 декабря, которое в среду официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

В частности, положением определены условия, порядок установления и выплаты пенсии за особые заслуги перед Беларусью. Согласно документу, право на нее имеют граждане, постоянно проживающие на территории страны и имеющие перед ней особые заслуги, а также получающие пенсию по возрасту, за выслугу лет (по достижении общеустановленного пенсионного возраста) и по инвалидности (независимо от возраста).

Что касается категорий лиц, которые могут претендовать на такую пенсию, то это герои Беларуси, Советского Союза, социалистического труда, граждане, награжденные рядом высоких госнаград, женщины, родившие и воспитавшие девять и более детей и имеющие за это соответствующие награды, граждане, удостоенные почетных званий Беларуси, БССР или СССР, лауреаты госпремий, победители и призеры Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионы мира и Европы.

Пенсия за особые заслуги также может устанавливаться гражданам, которые занимали в стране высшие госдолжности, членам белорусского правительства, председателям облисполкомов и Минского горисполкома после прекращения ими работы в должности, по которой они представлены к установлению пенсии.

За что могут лишить пенсии за особые заслуги

В документе детально прописаны основания, по которым пенсия за особые заслуги не назначается или ее выплата может прекратиться.

Речь идет о случаях привлечения лица к уголовной ответственности независимо от снятия или погашения судимости либо прекращения в его отношении уголовного преследования, а также о случаях осуществления лицом деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности страны, его неуважительного отношения к государственным и общественным институтам, конституционному строю.

Также в выплате такой пенсии могут отказать, если граждане совершили ряд административных правонарушений против порядка управления, общественного порядка и общественной нравственности.

Пенсию не будут выплачивать, если получавший ее ранее гражданин был лишен госнаград, на основании которых ему и была установлена пенсия за особые заслуги. Также выплаты прекратятся, если выяснится, что были предоставлены недостоверные или необоснованные данные, на основании которых была назначены пенсия за особые заслуги.

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