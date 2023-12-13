Главное
Спецоперация на Украине
08:54 (мск), источник: Om1.ru

Работа ТЭЦ-3 в Омске полностью восстановлена

Ломавшийся накануне котёл успешно отремонтировали.

Источник: Om1.ru

В ночь на 13 декабря на ТЭЦ-3 проводили постепенный запуск котла, который накануне вышел из строя. Ремонт завершили вечером 12 декабря, ночью в течении трёх часов котёл заполняли, далее были проведены гидравлические испытания, после этого специалисты начали постепенно поднимать температуру.

В городскую сеть теплоснабжения котёл подключили утром 13 декабря.

Напомни, отключение котла на ТЭЦ-3 последовало после восстановления работы котлов на ТЭЦ-5.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за сильной магнитной бури омичи могли наблюдать полярное сияние
Метеорит, упавший в Омске, продают на «Авито» за 2 миллиона рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ