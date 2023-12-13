08:54 (мск), источник: Om1.ru
Работа ТЭЦ-3 в Омске полностью восстановлена
Ломавшийся накануне котёл успешно отремонтировали.
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В ночь на 13 декабря на ТЭЦ-3 проводили постепенный запуск котла, который накануне вышел из строя. Ремонт завершили вечером 12 декабря, ночью в течении трёх часов котёл заполняли, далее были проведены гидравлические испытания, после этого специалисты начали постепенно поднимать температуру.
В городскую сеть теплоснабжения котёл подключили утром 13 декабря.
Напомни, отключение котла на ТЭЦ-3 последовало после восстановления работы котлов на ТЭЦ-5.