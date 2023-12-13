Праздничные траты, вклады и долги: южноуральцам рассказали, как привести свои финансы в порядок

Во-первых, стоит избавиться от долгов. Для этого составьте перечень всех финансовых обязательств (коммуналка, кредиты, долги друзьям) и распределите их по объёму. Затем приступайте к погашению, начиная с самых маленьких, насколько хватит возможностей.
Привести финансы в порядок можно с помощью индивидуального инвестиционного счёта (ИИС). Так вы сможете получать налоговые льготы от государства по налогу на доходы физических лиц. Если вы хотите начать это делать весной 2024 года, то необходимо успеть открыть ИИС до 27 декабря.
Составьте финансовый план
В нём нужно расписать цели и рассчитать, сколько потребуется средств для их реализации. Цели можно разбить на: конкретную, измеримую, достижимую, релевантную и привязанную.
— Лучше всего «умные» цели работают в краткосрочном периоде, а в долгосрочном — стоит периодически возвращаться к цели и актуализировать некоторые моменты, — порекомендовали специалисты КСП.
Распланируйте траты на праздники
Предстоящий праздник может нанести удар по вашему кошельку, ведь нужно купить наряд, подарки близким и продукты для новогоднего стола. Поэтому лучше заранее написать список всех покупок. Так вы заранее поймёте, какая сумма вам потребуется.
Сохранить деньги в предновогодней суете также может помочь открытие вклада по хорошей ставке. На сбережения будут капать проценты, и соблазн потратить деньги будет меньше.
Однако помните, что Новый год — это прежде всего праздник и не стоит погружаться с головой в эту суету, ведь есть риск впасть в предновогоднюю депрессию.