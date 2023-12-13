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11:08 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

В программе «9−20−25» можно будет участвовать только один раз — Отбасы банк

О подробностях ипотечной программы, которая стартует в 2024 году, рассказала председатель АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Он отметила, что программа «9−20−25» будет акцентирована на работающую молодёжь. Главное условие — у участника программы не должно быть жилья в течение последних пяти лет.

«Мы очень часто встречаемся с застройщиками и видим какие-то дополнительные проблемы. Например, в программе “7−20−25” не было ограничений по количеству участий. То есть могли в 2019 году купить квартиру, затем, воспользовавшись ростом цен на недвижимость, продать её, и в 2021 году снова участвовать. У нас в программе будет запрет. Человек будет участвовать только один раз», — сказала она.

Также Ибрагимова добавила, что банк поддерживает предложение, чтобы в программе «9−20−25» участвовало не только готовое жилье, но и то жилье, которое строится под гарантию КЖК.

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