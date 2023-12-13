09:28 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Еще три новосибирских предприятия попали под санкции США
АО «Новосибирский приборостроительный завод», ООО «Сибэлектропривод» попали в санкционный список Минфина США.
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Основанием для этого стала сфера их деятельности. Новосибирский приборостроительный завод — один из ведущих российских производителей высокоточной оптики дневного света, ночного видения и тепловизионной аппаратуры армии и ФСБ, а «Сибэлектропривод» производит тяговые электродвигатели. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минфина США, опубликованном 12 декабря.
Наложение санкций означает блокировку имущества предприятий на территории США, если таковое имеется. Также будут заблокированы дочерние юридические лица, которые прямо или косвенно принадлежат этим предприятия. Кроме того американским фирмам и гражданам будут запрещены любые операции с новосибирскими компаниями.
Всего Вашингтон ввел санкции в отношении 150 физических и юридических лиц, связанных с ВПК России.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске учёные научились восстанавливать лопатки для двигателей «санкционных» Airbus и Boeing.