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11:13 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Компенсация за потребленный в ноябре природный газ составит 110,8 миллиона леев

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Бытовым потребителям начислена компенсация за потребленный в ноябре природный газ, об этом сообщил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

Источник: Sputnik.md

Общая сумма компенсации за газ, потребленный в ноябре, составила 110,8 миллиона леев. Дополнительная компенсация для потребителей из жилищных ассоциаций составила около 522 тысяч леев.

Вадим Чебан также уточнил, что за отчетный период, от сети было отключено 510 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 3,6 миллиона леев.

«При этом 315 потребителей были переведены на оплату в аванс, в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа», — отметил глава АО «Молдовагаз».

Уровень оплаты за потребленный в 2023 году природный газ по состоянию на 30 ноября 2023 покрыл 96% и составил 10,7 миллиарда леев.

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