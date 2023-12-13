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09:51 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии проверят необоснованный рост цен на яйца

Спикер Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев поручил изучить причины необоснованного роста цен на куриные яйца и другие продовольственные товары. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Мы видим резкий рост цен на яйца, многократно превышающий уровень инфляции. За год стоимость куриных яиц в России в среднем выросла на 40%. Подорожали и другие товары, в том числе куриное мясо, некоторые овощи и фрукты, молочные продукты», — отметил Константин Толкачев.

В Курултае Башкирии пройдет совещание с участием Минсельхоза, Минторга, сельхозпроизводителей, Башкортостанстата, торговых сетей, антимонопольной службы. На нем обсудят, с чем связано резкое повышение цен и какие меры принимаются для нормализации ситуации.

По словам Константина Толкачева, проблема роста цен на продукты носит общероссийский характер. Например, в ряде регионов уже ограничивают продажу куриных яиц.

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