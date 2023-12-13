10:38 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Российско-французские двигатели «Суперджет-100» получили отечественные свечи зажигания
Разработка прошла все необходимые испытания и сертификацию.
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«Уфимское агрегатное производственное объединение» начало поставки отечественных свечей зажигания для силовых установок SaM146 пассажирского лайнера «Сухой Суперджет 100» первого поколения. Предприятие, входящее в состав «Объединённой двигателестроительной корпорации» Ростеха, смогло оперативно разработать и организовать выпуск деталей, ранее покупавшихся за рубежом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Интерфакс.
— Разработка прошла необходимые испытания, сертифицирована Росавиацией и может использоваться в силовых установках вместо иностранных аналогов, — отметили в Ростехе. — После отказа зарубежных партнеров от сотрудничества остро встал вопрос обеспечения летной годности этих силовых установок. Оперативно была начата работа по импортозамещению необходимых комплектующих. Ростех в кратчайшие сроки создал, испытал и начал выпуск этих изделий, первая партия уже поставлена эксплуатантам.
Ранее о том, что авиакомпании, в парке которых имеются пассажирские лайнеры «Сухой Суперджет 100», остались без запчастей для российско-французского двигателя SaM146, заявили в авиакомпании «ИрАэро». Ситуация грозила осложнениями в эксплуатации самолёта, выпускаемого в Комсомольске-на-Амуре.
Подавляющее большинство импортных деталей в «Sukhoi Superjet 100» изначально рассматривалось как преимущество для лучших продаж этих самолётов на мировом рынке, но позднее именно значительная доля зарубежных комплектующих стала главной помехой проекта.
В настоящее время завод в Комсомольске-на-Амуре готовится к выпуску обновлённого варианта лайнера, получившего название SJ-100. Серийный выпуск самолётов с российскими силовыми установками ПД-8 ожидается уже в 2024 году.