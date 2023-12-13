10:25 (мск), источник: АиФ Кубань
На Кубани завершают строительство мельницы стоимостью 1,6 млрд
Общий объем переработки достигнет 96 тысяч тонн в год.
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На Кубани завершают строительство мельницы стоимостью 1,6 млрд, сообщает пресс-служба администрации края.
Новое предприятие сможет каждый день перерабатывать до 300 тонн зерна. Мельницу запустят в 2024 году, создадут 45 рабочих мест.
На сегодняшний день работники возвели и обшили стены и кровлю шестиэтажного здания. Сейчас выполняют устройство наружных сетей канализации и водоснабжения, устанавливают мукомольное оборудование.
Строительство мельницы запустили в 2022 году. Проект реализовывается в две очереди. По итогу общий объем переработки зерна достигнет 96 тысяч тонн в год.
Ранее мы сообщали, что почти вдвое выросла отгрузка зерна через порты Юга России в 2023 году. В текущем году отгрузили до 12,4 млн тонн зерна. Отправка нефтяных грузов через порты южных регионов выросла на 0,6%, до 23,9 млн тонн, черных металлов на 5 4% — до 9,1 млн тонн, а химикатов на 40% — до 625,6 тысячи тонн.