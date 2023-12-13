11:53 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Застройщик «Школ будущего» в Приморье собирается бороться с УФАС и прокуратурой
Концессионер прокомментировал заявление антимонопольного и надзорного ведомств.
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Прокуратура Приморского края направила в суд три иска о признании незаконными концессионных соглашений о строительстве дворца боевых искусств и двух школ в Приморье из-за нарушений со стороны концессионера. Однако в ГК Восточно-Арктическая Нефтегазовая Корпорация, объединяющей организации-концессионеры, отметили, что якобы заявление прокуратуры не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию компании, сообщает ИА PrimaMedia.
Группа компаний Восточно-Арктическая Нефтегазовая Корпорация (ВАНК) прокомментировала заявление прокуратуры Приморского края о предъявлении в арбитражный суд исковых заявлений о признании концессионных соглашений недействительными.
«Концессионные соглашения между муниципальными образованиями Приморского края и компаниями группы Восточно-Арктической Нефтегазовой Корпорации заключены в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ “О концессионных соглашениях”. Процедура подачи предложений о заключении концессионных соглашений была полностью соблюдена. Пакет документов строго соответствовал требованиям действующего законодательства, нарушений выявлено не было», — рассказали в пресс-службе ВАНК.
В ВАНК отметили, что работа по реализации концессионных соглашений продолжается.
Напомним, 12 декабря прокуратура Приморского края опубликовала в своем ТГ-канале (18+) новость о предъявлении в арбитражный суд исковых заявлений о признании недействительными концессионных соглашений по строительству двух «Школ будущего» в Приморье и дворца боевых искусств с компаниями группы Восточно-Арктической Нефтегазовой Корпорации.
По заявлению прокуратуры, в ходе проверок были выявлены нарушения при заключении концессионных соглашений. Объем инвестиций концессионеров по трем соглашениям составил всего лишь от 1 до 10 тысяч рублей, в то время как объем бюджетных средств: 11,6, 2,5 и 3,6 млрд рублей соответственно.
В ведомстве добавили, что в нарушение требований закона, во всех трех случаях обязательства концессионеров не обеспечены банковской гарантией, вместо нее представлены простые письма банковских организаций, не способные обеспечить финансовую безопасность сделок. Проверки также показали, что при заключении соглашений на строительство и эксплуатацию дворца боевых искусств и школы в селе Вольно-Надеждинское сторонами не представлена и не разработана проектно-сметная, рабочая документация и инженерные изыскания. Кроме того, в обоих случаях сторонами заключены дополнительные соглашения, в соответствии с которыми финансирование разработки проектно-сметной документации перераспределено с концессионера на концедента и на сегодняшний день осуществляется за счет бюджетных средств.
Антимонопольное ведомство потребовало у администраций Владивостока и Вольно-Надеждинска расторгнуть концессионные соглашения со «Школами будущего».
Отметим, ранее антимонопольное ведомство также потребовало у администраций Владивостока и Вольно-Надеждинска расторгнуть концессионные соглашения со «Школами будущего».
Примечательно, что в других регионах «Школы будущего» тоже становились объектами проверок. Как сообщали СМИ, в Забайкальском крае в проектной документации, которую передали концессионеру, была допущена ошибка. Стоимость создания объекта завысили более чем на 230 млн рублей. В ситуацию вмешивались Следственный комитет и антимонопольная служба. В результате чего были возбуждены уголовные дела по признакам халатности (ст. 293 УК РФ) в отношении неустановленных должностных лиц госучреждения «Государственная экспертиза Забайкальского края», регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.