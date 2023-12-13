10:52 (мск), источник: Комсомольская правда
В Анапе начали продавать яйца поштучно
Из-за подорожания стоимости в Анапе продают яйца поштучно.
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«Золотые» яйца появились на прилавках в Анапе. Из-за подорожания их теперь продают поштучно. За одно яйцо продавцы просят 16 рублей, видимо, для того чтобы покупатели не почувствовали сильного роста цены и смогли купить хотя бы полдесятка.
«Нашли новую фишку», — комментируют жители курорта маркетинговый ход продавцов.
Яйца подорожали в Краснодарском крае осенью и продолжили свой рост в начале декабря. За год стоимость увеличилась на 50 процентов. Сейчас самые дешевые яйца можно найти в сетевых магазинах. За десяток придется заплатить около 120−160 рублей. Дороже всего — на местных рынках. Там цена может достигать 200 рублей.
Птицефабрики объяснили резкий рост цены дефицитом продукта, в том числе возникшим из-за птичьего гриппа. Инфекция значительно сократила поголовье птицы. К тому же виной стали и внешние факторы. Из-за санкций и подорожания доллара выросла стоимость на иностранные корма, оборудование и ветеринарные препараты.
Эксперты отрасли отмечают, что переломный момент может наступить после Нового года. Тогда цены возможно поползут вниз. Такое происходило в 2022 году, когда отпускная цена на яйцо упала с 5 до 3 рублей.