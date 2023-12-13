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12:05 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Доллар дешевеет в среду на бирже

МИНСК, 13 дек — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль ослабил свои позиции только по отношению к российской валюте.

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Источник: Sputnik.by

Сегодня на старте сессии спрос и предложение на европейскую валюту отсутствовали. В ближайшее время евро может перейти к укреплению на фоне ожидания позитивных новостей от экономической статистики по Германии.

На международных площадках стоимость американской валюты растет по отношению к сырьевым товарам, но в Беларуси она падает. По состоянию на 10:18 доллар подешевел на 0,21% и опустился до отметки в 3,1667 белорусского рубля.

Российская валюта, несмотря на удешевление нефти, продолжает укрепляться, прибавляя по состоянию на 10:24 к своей предыдущей цене 0,26%. На торгах за 100 российских предлагали 3,5203 белорусского рубля.

Вслед за долларом валюта Поднебесной пошла вниз, потеряв по состоянию на 10:16 сразу 0,43%. На бирже за 10 юаней просили 4,3990 белорусского рубля.

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