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15:48 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае продолжается рост цен на куриные яйца

За ноябрь этого года стоимость яиц увеличилась на 16,5%, а с начала года яйца подорожали на 39,3%, сообщает Пермьстат.

Источник: Reuters

Отмечается, что кроме постоянного роста цен на яйца также подорожали и другие продовольственные товары, такие как охлажденная и замороженная рыба — на 5,3%, пельмени на 5,7%, помидоры — на 15,4%, огурцы — на 37,4%.

Также зафиксирован рост цен на непродовольственные товары, которые в ноябре поднялись в среднем на 1%. Увеличились цены на новые отечественные легковые автомобили на 5% и подержанные импортные — на 3,1%.

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