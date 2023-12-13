15:17 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирске под снос пойдут два аварийных дома на улице Крамского
В Октябрьском районе Новосибирска снесут аварийные дома №№ 9 и 13 на улице Крамского, из которых переселят 43 человека.
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Об этом сообщили в мэрии.
Власти города приобрели несколько сотен жилых помещений, куда будут переселять жильцов аварийных домов: 99 квартир на Бронной, 22; 126 квартир на Спортивной, 3; 30 квартир на Бородина, 56 и еще 109 объектов в Октябрьском и Кировском районах.
Также в процессе строительства находится многоквартирник на Степной, 162а, куда планируют переселить 197 семей.
342 гражданина получили выплаты по стоимости аварийного жилья за 143 помещения.
Сервис 2ГИС указывает, что на Крамского, 9 находится деревянный дом, построенный в 1952 году. Деревянный дом под номером 13 был построен тремя годами позже.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирске снесут двухэтажки возле телестанции.