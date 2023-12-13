Главное
Спецоперация на Украине
15:17 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирске под снос пойдут два аварийных дома на улице Крамского

В Октябрьском районе Новосибирска снесут аварийные дома №№ 9 и 13 на улице Крамского, из которых переселят 43 человека.

Источник: МК.RU Новосибирск

Об этом сообщили в мэрии.

Власти города приобрели несколько сотен жилых помещений, куда будут переселять жильцов аварийных домов: 99 квартир на Бронной, 22; 126 квартир на Спортивной, 3; 30 квартир на Бородина, 56 и еще 109 объектов в Октябрьском и Кировском районах.

Также в процессе строительства находится многоквартирник на Степной, 162а, куда планируют переселить 197 семей.

342 гражданина получили выплаты по стоимости аварийного жилья за 143 помещения.

Сервис 2ГИС указывает, что на Крамского, 9 находится деревянный дом, построенный в 1952 году. Деревянный дом под номером 13 был построен тремя годами позже.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирске снесут двухэтажки возле телестанции.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Новосибирске таксиста осудили на 7 лет за гибель 16-летней девушки
Стюардесса из Новосибирска вошла в топ-5 самых красивых бортпроводниц ми...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
недвижимость