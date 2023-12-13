12:26 (мск), источник: Нижегородская правда
Нижегородцы назвали желаемый уровень МРОТ
В прошлом году запросы жителей столицы Приволжья были скромнее.
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Желаемый уровень МРОТ в Нижнем Новгороде должен составлять 39 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики портала SuperJob, опросив жителей города.
По мнению нижегородцев, МРОТ должен составлять 39 тысяч рублей. При этом в августе 2023 года запросы жителей города были скромнее — 37 тысяч рублей. В январе 2022 года нижегородцам нужен был МРОТ в размере 32 800 рублей, а в ноябре 2020 года — 31 100 рублей.
Самые высокие запросы оказались у жителей Москвы и Владивостока — 45 300 рублей. МРОТ в размере 36 700 рублей считают приемлемым жители Пензы.
Напомним, правительство РФ проиндексирует размер минимального размера оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года. МРОТ составит 19 242 рубля.